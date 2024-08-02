Чи навчатимуться діти по суботах і без канікул: що відомо про навчальний рік 2024/25

Близько 80% шкіл країни оснащені генераторами.

Починається серпень і це означає, що всі батьки стартують до підготовки своїх дітей до нового шкільного сезону.

Ходить чимало розмов про те, що треба буде організована інакше: виходи до школи по суботах, початку навчального року в серпні, триваліші канікули… Що ж із цього правда і до чого варто готуватися?

Навчальний рік у школах має стартувати 2 вересня. Цю дату офіційно затвердив уряд. Триватиме – до 30 червня. І канікул має бути протягом року – щонайменше 30 днів. Урядовим рішенням обурилися в громадах, де планували розпочати навчання раніше. У Львові, наприклад, хотіли стартувати із середини серпня. У Міністерстві освіти запевняють, що маневрувати можна та може це робити кожна школа окремо.

В громадах Київщини вже вирішили, що діти навчатимуться по суботах та без осінніх канікул. Це для того, що поки не так холодно і більше денного світла, бути схожим на уроки до шкіл.

“Просто одну суботу ми відучуватимемося за понеділок, іншу суботу — за вівторок. І таким чином до першого грудня ми 13 днів повністю перекриваємо”, — каже директор одного з ліцеїв Оксана Пономарьова.

За даними міністерства освіти, близько 80% шкіл країни оснащені генераторами. Але тільки половина з них має потужності, які дозволять вчитися при повному блекауті.