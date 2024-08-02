В українському флоті поповнення

Рустем Умєров / Rustem Umerov Олена Зеленська 01 серпня 2024 року у Стамбулі Міністр оборони Україниразом з Першою леді Українивзяли участь у спуску на воду українського корвета «Гетьман Іван Виговський».

Корвети «Гетьман Іван Виговський» та «Гетьман Іван Мазепа», які через російську агресію будувалися у Туреччині, оснащені найсучаснішим озброєнням і стануть вагомим доповненням до нашого флоту, підвищуючи обороноздатність України. Вдячний турецьким партнерам за підтримку у непростий для нашої держави час.

Україна вже зламала домінування російського флоту на морі, знищивши десятки суден. Ми активно розширюємо можливості українських Військово-Морських Сил у Чорному та Азовському морях.

Тримаймо стрій! Разом до перемоги!