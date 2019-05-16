Чим вражали вихованці Тернопільської Станції юних техніків у Чехії

У 47 Міжнародній виставці дитячих художніх творів у чеському місті Лідіца брало участь 70 країн світу.

На номінацію “ФОТО” (тема “ХІМІЯ”) було подано 826 фоторобіт, з них Україна надала 95 робіт. Чотири дитячі фотостудії та їх учасників були нагороджені медалями та дипломами, серед них вихованці фотостудії “Ікс-позиція” Тернопільської Станції юних техніків Гевко Софія, 15р. здобула медаль “Лидицкая роза”, а Коваленко Ксенія отримала диплом.

Уже вдруге “Студія художніх технік” кер. Олеськів М.М. (учасники Нікіфорчук Поліна, Кобелецька Юлія, Грицик Володимир) брала участь у Лідіцькій виставці. Вони поки що без нагород, але воля до перемоги не згасає!

Вітаємо і учасників і переможців!

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