У Тернополі виставили на продаж зі зниженням ціни державне підприємство

Регіональний Фонд Державного майна по Тернопільській області продає на аукціоні зі зниженням стартової ціни державне підприємство «Український світлотехнічний інститут» у м. Тернопіль, вул. Бродівська, 44А. Стартова ціна – 3,582 млн грн без ПДВ.

Аукціон відбудеться 03.06.2019 у електронній торговій системі «ProZorro.Продажі».

Інформація про об’єкт:

До складу державного підприємства входить 1 об’єкт нерухомості – інженерний корпус, що являє собою 4-поверхову будівлю, площею 2579,9 кв.м.

В підвальному приміщенні інженерного корпусу знаходиться споруда цивільного захисту – сховище № 72043 загальною площею 620,5 кв. м, що не підлягає приватизації.

Підприємство знаходиться на земельній ділянці 0, 1243 га, наданій в оренду згідно з Договором оренди від 02.11.2001, терміном на 25 років.

Підприємство розташоване в периферійній промисловій частині міста Тернополя.

Основним видом економічної діяльності є дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

Підприємство є економічно активним, здійснює фінансово-господарську діяльність.

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