Депутати міської ради виділили землю під Хресну дорогу автокефальній церкві, яка цього не практикує

Депутати міської ради затвердили виділення землі під Хресну дорогу автокефальній церкві, яка цього не практикує Хресних доріг.

Так, на сесію міської ради було винесено проект Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2230 га для будівництва та влаштування Хресної дороги за адресою вул.Чернівецька релігійній організації “Консисторія (Єпархіяльне управління) Тернопільської єпархії УАПЦ”.

Під час розгляду проекту, депутат від ” Самопомочі” Андрій Шкула підняв питання про те, що він чув, наче УАПЦ не практикує Хресних доріг. Міський голова зауважив, що шкода, що на сесії не присутні представники релігійної організації, які б могли заперечити озвученій Шкулою інформації. Оскільки серед депутатів є священослужитель УГКЦ – “бютівець” Володимир Гринда, то попросили його прокоментувати. Він повідомив, що тільки римо-католики та греко-католики мають Хресну дорогу.

Незважаючи на слова священика, 23 депутати все ж проголосували за виділення землі на Чернівецькій для УАПЦ.

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