Всесвітній день розповсюдження знань про аутизм відзначили в Тернополі

2 квітня відзначили Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму. В Тернополі з нагоди цієї дати представники громадської організації “Центр розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами “Золотий ключик” упродовж тижня розповсюджували інформаційні листівки про прояви аутизму в ранньому віці, проводили відпочинкові заходи для діток з аутизмом. Завершальною частиною став танцювальний флешмоб, який клуб “Вогонь серця” провів на Театральному майдані.

До заходу разом з мамою долучився 6-річний Адрійко. У дитини діагноз «аутизм» встановили, коли йому було 3 з половиною роки.

«Ми помітили, що дитина розвивається не так, рухи були не такі. Ми звернулися до психіатра. Він буквально за десять хвилин поставив діагноз. У мого синочка найбільша проблема з комунікацією. Він не йде на контакт. Якщо діти до нього підходять, він на це негативно реагує», – розповідає Надія. – «Таким дітям потрібна комплексна терапія. Важливими є групові ігри, масажі, медикаментозна терапія. У спілці батьків, у яких діти аутисти, ми обмінюємося інформацією про різні методи лікування, розповідаємо з власного досвіду що працює ефективніше. Бо аутизм ще мало досліджений в нашій країні, тому будь-яка здобута через практичний досвід інформація має неабияку цінність. Водночас для нас важлива і психологічна підтримка, яку ми надаємо один одному. З окремими батьками ми збираємося щотижня, обговорюємо наші питання, дружимо сім’ями, проводимо багато часу у неформальній обстановці».

До “Центру розвитку дітей з аутизмом та іншими розладами “Золотий ключик” за час існування організації звернулися 150 сімей з усієї Тернопільської області.

«Систематично на наші заняття ходять 32 дітей. Наймолодшій дитинці 2 роки, найстаршим – 12 років. Цим діткам потрібний активний розвиток за індивідуальною програмою», – каже керівник “Золотого ключика” Світлана Гуцуляк.

До організації відзначення Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблему аутизму долучилася Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарінсть». Зокрема, для діток організували безкоштовний відпочинок в ігровій кімнаті, що в ТРЦ «Подоляни».

«Проекти соціального спрямування є окремим напрямком роботи нашої партії. Ми співпрацюємо із різними соціальними закладами. Намагаємося максимально реагувати на їхні проблеми. Наші активісти порадилися із керівництвом “Золотого ключика”, як можна підтримати цих діток. Попросили забезпечити їм відпочинок в ігровій кімнаті. Звісно, ми організували це. Адже фахівці зазначають, що потрібно працювати багато над соціалізацією дітей з аутизмом в групі. Вони радять долучати діток до різних соціальних заходів для їхньої адаптації до суспільства», – каже керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.

«Для цих діток важливі будь-які розвиваючі групові заняття, зокрема й такі, які проводять в цій ігровій кімнаті. Такі заходи передбачають адаптацію до суспільства і дає малечі додатковий поштовх розвитку», – зазначає Світлана Гуцуляк.