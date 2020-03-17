Деяким тернополянам відшкодують 50% оплати за житлово-комунальні послуги

Днями на засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про надання мешканцям Тернопільської громади грошової та адресної безготівкової допомоги.

Грошову допомогу, зокрема, нададуть 598-ми тернополянам згідно із поданими заявами на ім’я міського голови, а ще 85 осіб отримають адресну безготівкову допомогу в розмірі 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання. Допомога надається особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю.

Нагадуємо, нещодавно було також прийнято рішення надати адресну безготівкову допомогу в розмірі 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги 33-ом сім’ям загиблих, померлих ветеранів війни (учасників АТО/ООС) та ще 422-ом громадянам інших пільгових категорій населення – адресну безготівкову допомогу в розмірі 50% відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги в межах норм споживання. Грошову допомогу отримали також понад 200 ветеранів Афганістану.