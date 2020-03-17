У партії «Слуга народу», рейтинг якої стрімко падає, чергові розбіжності серед «різношерстного» збору депутатів. По різні боки опинилися і нардепи від Тернопільщини. Причиною внутрішньопартійного публічного конфлікту стало рішення тристоронньої контактної групи про заснування Консультативної ради, у якій бойовиків ЛНР та ДНР ледь не визнають окремими суб’єктами на переговорах з Україною.

Частина нардепів з провладної партії відреагувала на таке «слизьке» рішення заявою невдоволення, в якій закликали президента Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію. Зокрема, дану заяву оприлюднили на своїх сторінках в Фейсбуці нардепи Ігор Василів та Андрій Богданець. Володимир Гевко, Іван Калаур та Людмила Марченко до внутрішньопартійних «заколотників» не приєдналися.

Загалом заяву оприлюднив на своїх сторінках в Фейсбуці 61 нардеп. Однак невдовзі під тиском окремі нардепи ці заяви зі своїх сторінок прибрали, дехто одразу написав додатковий пост, що підтримує президента і всі його дії.

До честі «слуг» з Тернопільщини, ні Василів, ні Богданець заяву досі на своїх профілях у Фейсбуці не видалили.

У ній йдеться, що нардепи від «Слуги народу» поділяють стурбованість громадськості триваючими заявами різних посадових осіб щодо можливості відновлення постачання води до Криму, неприйнятними заявами про те, що на сході України відбувається внутрішній конфлікт тощо.

«Не можемо також не помітити схвалене представниками України в рамках Тристоронньої контактної групи рішення про створення Консультативної ради при політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи. Тривогу викликає той факт, що до утворюваної Консультативної ради увійдуть на рівних правах представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей України, як сторони консультацій. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне заявити, що згідно з положеннями Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2268 від 2018 року Російська Федерація здійснює тимчасову окупацію територій в Донецькій та Луганській областях.

Відповідно до законодавства України на тимчасово окупованій території України, узурпувавши виконання владних функцій, діють окупаційні органи влади Російської Федерації», – сказано в заяві.

Відтак депутати звертають увагу, що визнання в будь-якій формі будь-яких органів влади так званих ЛНР, ДНР, ОРДЛО суперечить українським законам.

«Разом з тим, на наше переконання, реалізація на практиці оприлюдненого українськими ЗМІ положення про згадану Консультативну раду закладає основу для того, щоб поставити під сумнів закріплену в законодавстві України позицію нашої держави про те, що на сході України відбувається збройна агресія з боку Російської Федерації, яка тимчасово окупувала Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та території в Донецькій та Луганській областях. Такий підхід може поставити під сумнів продовження санкцій наших західних партнерів. Крім того він жодним чином не вирішує безпекову складову конфлікту на Донбасі», – окреслили прорахунки у прийнятому рішення нардепи від «Слуги народу».

Відтак вони закликали Володимира Зеленського доручити представникам України в Тристоронній контактній групі повернутися в рамки законодавства України та не допустити реалізації оприлюднених рішень щодо створення Консультативної групи у спосіб і формах, які не знаходять підтримку народу України, протирічать діючому законодавству держави та національним інтересам.

В коментарях люди зауважують, що доки немає фото заяви із підписами, все це залишається на рівні посту у Фейсбуці. Ігор Василів пообіцяв оприлюднити фото заяви, але за два дні цього так і не зробив. Разом з тим, навіть публічна позиція, виявлена у Фейсбуці, – уже немало. Тим паче, що за таку позицію, судячи з того, як частина депутатів оперативно видалила пости, по голові нардепів не погладили.

Людмила Марченко наступного після публікації своїми колегами заяви надрукувала на своїй сторінці у Фейсбуці пост про те, що «з консультативною радою в рамках Мінського процесу виникли певні непорозуміння».

«В тому числі і в нашій фракції. Але найголовніше, що станом на сьогодні ще нічого не сталося і ніяких остаточних рішень не ухвалено. Є лише протокол про наміри», – підкреслила Людмила Марченко.

Вона наголосила, що в рішенні тристоронньої групи «ні про яке визнання «ЛНР» і «ДНР» не йдеться, Україна не веде перемовин із ОРДЛО, як і не вела раніше».

«Консультативна Рада – це дорадчий орган при політичній підгрупі в Мінську, який мав би усадити за стіл не політиків, а людей – лідерів думок і спільноти. Його рішення будуть мати вигляд рекомендацій для політичної підгрупи. Більше того, він ще не створений, а буде створений 25 березня», – написала депутат.

Вона також повідомила, що після внутрішньопартійних розбіжностей була зустріч депутатів з Андрієм Єрмаком.

«Всі питання було обговорено, всі розбіжності зафіксовано. Вирішили більш тісно і ретельно взаємодіяти на регулярній та системній основі з усіх питань, що стосується мирного процесу.

Депутати висловили побоювання суспільства і це нормально для демократичної країни. Керівник Офісу Президента ці побоювання вислухав і запевнив у тому, що червоні лінії перейдені не будуть. Стороною переговорів була і залишається Російська Федерація. З ватажками бойовиків переговори ніхто не веде і вести не збирається», – повідомила Марченко.

Аби бути більш зрозумілою, після свого розлого посту в дусі «і вашим, і нашим», вона через кілька хвилин опублікувала наступний, в якому чітко окреслила свою позицію: «Росія країна-агресор! Конфлікт на сході України – це війна».

Решта нардепів від Тернопільщини у Фейсбуці свою чітку позицію в даному питанні вирішили не висловлювати.