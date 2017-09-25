Для чого і куди тернопільська школа запрошує друзів із шостих шкіл України?

Тернопільський навчально-виховний комплекс “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” 20 жовтня запрошує на свято 70 річчя школи.

Урочистості відбудуться у Тернопільському драмтеатрі. Початок – о 17.00.

На святкування запрошують випускників усіх років, вчителів та друзів школи, а також друзів із шостих шкіл України.

У програмі заходу: зустрічі з обіймами, продаж сувенірної продукції школи, інтерв’ю, пригощання солодощами та музична програма.

З історії школи за матеріалами офіційного сайту: “Осінь 1947 року… У правому крилі першого поверху Тернопільської СШ №1 почала своє життя СШ №6 (крило від СШ №1 відгородили стіною, з вулиці Олени Кульчицької (тоді Комсомольської) прорубали стіну і поставили вхідні двері. Директор школи — Макар Іванна Василівна; завуч — Євсєєва Ніна Петрівна; невеликий, але дружний колектив.

У 1950 році школа випустила два сьомі класи. 7-А клас (хлопчиків, класний керівник Дмитро Васильович Барановський) перевели в чоловічу СШ №1, 7-Б клас (дівчаток, класний керівник Ірина Сергіївна Яцишина) в жіночу СШ №3. На початку листопада 1950 року школа перейшла у приміщення, на базі якого згодом було побудовано приладобудівний інститут (нині —Державний технічний університет ім. Івана. Пулюя), і з СШ №1 повернувся наш 8-й клас хлопчиків. У 1953 році СШ №6 випустила перших своїх вихованців.

З кожним роком школа зростала. Вчителі забезпечували своїм вихованцям глибокі і міцні знання, вчили людяності, добра, віддавали їм свої сили і знання, домагались, щоб вони зростали справжніми людьми, патріотами своєї землі. Якщо у 1953 році випускників було 21, то у 1955 році — уже 72 випускники, у 1966 році — 123 випускники.

У 1960 році школа одержала нове приміщення, “в якому знаходиться і тепер. Будувалась вона під керівництвом виконроба Наконечного Валентина Костянтиновича.

Тоді у школі вже навчалося понад 1150 учнів, працювало понад 70 вчителів і” вихователів груп продовженого дня, більшість з них були вимогливими до себе і по-батьківськи вимогливими до учнів”.