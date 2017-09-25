Нову книгу Макса Кідрука презентують в Тернополі

Презентація нової книги Макса Кідрука “Не озирайся і мовчи” в Тернополі відбудеться 5 жовтня в Українському домі “Перемога”. Початок о 19:00 год.

“Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати. Є лише одна проблема: в такому місці часом з’являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся”, – йдеться в анотації.