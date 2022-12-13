Для тернополян та гостей міста працює 17 мобільних та стаціонарних пунктів обігріву (змінено графік роботи)
Станом на 12 грудня у Тернополі працює 17 мобільних та стаціонарних пунктів обігріву, де усі охочі можуть зігрітись, випити чаю та за потреби скористатись електроенергією чи інтернетом. Частина з них працює цілодобово, інші – за графіком.
У зв’язку з діючими графіками вимкнень електричної енергії споживачам, а також через малу кількість відвідувачів пунктів обігріву у нічний період, тимчасово змінено графік роботи декількох пунктів обігріву «Тепле місто». Зокрема, Центр науки (Площа Героїв Євромайдану, 4) та Центр дозвілля і молодіжних ініціатив (просп. Злуки, 45) працюватимуть за новим графіком – з 08.00 по 21.00 год.
У випадку критичної ситуації, пункти обігріву «Тепле місто» працюватимуть цілодобово, про що проінформуємо додатково.
З метою швидкого доступу та для зручності мешканців пункти обігріву нанесені на інтерактивну карту та доступні у мобільному телефоні у додатку «е-Тернопіль» (який можна завантажити на свої телефони на Android та на iOS)
Нагадуємо, що у Тернополі пункти обігріву доступні за адресами:
ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ:
МОБІЛЬНІ ПУНКТИ:
- бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») – цілодобово;
- вул. Миру, 6 (поруч із ПК «Березіль») – цілодобово;
- бульв. Пантелеймона Куліша, 6 – цілодобово.
СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ:
- вул. Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;
- вул. Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;
- вул. Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;
- вул. Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово;
- вул. Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово.
ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ «ТЕПЛЕ МІСТО» (стаціонарні):
- вул. Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру) – цілодобово;
- просп. Степана Бандери, 94 (ПП «Східний масив») – з 08.00 по 17.00 год;
- Центр науки, Площа Героїв Євромайдану, 4 – з 08.00 по 21.00 год;
- Центр дозвілля і молодіжних ініціатив, просп. Злуки, 45 – з 08.00 по 21.00 год;
- Залізничний вокзал, Майдан Привокзальний, 1 – цілодобово;
- ПП «Люкс», просп. Злуки, 55 – з 08.00 по 17.00 год;
- ДП «Фаворит», вул. Спадиста, 8 – з 08.00 по 17.00 год;
- Дитячо-юнацький пластовий центр, вул. Юрія Федьковича, 11 – цілодобово;
- ПП «Наш дім», вул. Клима Савура, 3 – з 08:00 по 17:00 год.
У пунктах можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.
Звертаємо увагу! Якщо ви бажаєте у пункті обігріву зарядити гаджети, приносьте з собою власні зарядні кабелі та за можливості також використовуйте власний посуд (горнята, чашки, склянки).