Тернополянка перерахувала 16 000 гривень невідомій особі, яка обіцяла роботу за кордоном

Із заявою про вчинення шахрайських дій до співробітників поліції звернулася 27-річна жителька обласного центру. У неї виманили гроші за допомогу в працевлаштуванні.

Як встановили поліцейські, жінка в одній із соцмереж знайшла оголошення про набір на роботу за кордоном. Зв’язалася з автором, який пообіцяв оформити документи для працевлаштування. За свої послуги незнайомець попросив передоплату. Тернополянка перекинула на його банківську картку 16 000 гривень. Проте домовленостей невідомий не виконав і гроші не повернув.