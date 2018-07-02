До патрульних у Тернополі «влаштувалося» на роботу 400 дітей

У суботу, 30 червня, у «Місті професій» в парку Т. Шевченка до патрульної поліції «влаштувалися» на роботу 400 дітей. Бажаючих сфотографуватися у патрульному автомобілі вишукувалася черга на кілька десятків метрів.

Юні «полісмени» брали участь у вікторині, вивчали досвід патрульних. Діти отримали книжечки від інспекторів, а також запис у так званий паспорт. Спілкування з дітьми, один із пріоритетних напрямків в роботі патрульної поліції.

– Наша секція була однією із найпопулярніших. Діти йшли разом з батьками і всім було цікаво почути про нашу службу, оглянути спецзасоби та службовий автомобіль. За тих кілька годин допоки тривало свято не було хвилини вільного часу, ми проводили його з майбутніми поліцейськими, – зауважила інспектор відділу зв’язків з громадськістю Олександра М’ялковська. У кожній секції, де діти здобували навички, вони отримували «гроші» і згодом могли їх витратити у місцевій крамниці