Тернопільська письменниця потішила читачів новою дитячою книжкою

«Баба Сяба» стала новинкою цьогорічного фестивалю «Книжковий Арсенал» та справжньою знахідкою серед дитячої літератури. У Києві її презентували автор та видавництво «Джура».

Бабуся Сяба (Настунька) та Юрко – це реальні люди, які стали прототипами персонажів книги. Зараз Юрко дорослий та живе за кордоном. Цвяшки у гарбузи забивав інший хлопчик, який вперше приїхав до села. Тож в основі оповідання Валентини Семеняк – життєві історії зі збірними образами.

За словами автора, книга вчить дітей не боятись зізнатись у поганих вчинках та як знайти сміливість сказати правду. Баба Сяба поводитися як справжній педагог – вона мудро навчає Юрка. І навпаки, заклопотані й нетерплячі батьки не мають часу, аби поговорити з дітьми, навчити, відповісти на їхні питання. Натомість вони стають агресивними. Відтак книга стане у пригоді також батькам.

«Тема дітей для мене особлива – це цілий Всесвіт почуттів і відчуттів. Моя третя книга так і називалась – “Чи легко бути мамою?”. Дуже важливо не відштовхувати діток, коли вони “закидають” тебе питаннями. А як, зазвичай, буває? «Відчепись, не маю часу, не знаю…». Як важливо у такі запитальні моменти спілкуватись з малечею і разом знову і знову пізнавати світ, вчитись, але вже з позиції дитини. Повірте, це неперевершено! Діти – це пряме віддзеркалення батьків. А батьки для дітей – розкрита книга, яку вони щодня “читають”, отже, мимоволі стають схожими на них. І як добре, коли це світла і незаплямована книга. Погодьтесь, ми з вами також колись були дітьми, і наші батьки, і батьки наших батьків… Але в один чудовий момент почали грати роль дорослих, і робимо це з великим успіхом аж дотепер… Знаєте, про що я колись мріяла? Щоб мої діти якнайдовше залишались Дітьми (у філософському значенні цього слова). У мене був чудовий шанс ще раз зазирнути за казкові лаштунки дитячого світу. Втім, чому був? Він продовжується, але вже через Слово і Добру казку», – розповіла Валентина Семеняк.

Нагадаємо, раніше, у 2017 році, світ побачила книга автора «Бурмотійко і Даринка», а проілюструвала обидва видання Леся Носихіна.