Представник Єпископської Конференції Америки відвідав Тернопіль

28 червня відбувся візит Владики Джона Майкла Ботіана (Most Reverend John Michael Botean), Єпарха Румунської греко-католицької єпархії Святого Юрія в Кантоні (США), члена Підкомітету для Церкви в Центральній та Східній Європі АЄК, до Тернополя. У рамках візиту почесний гість відвідав Курію Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, де зустрівся з Архиєпископом і Митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм (Семенюком).

У приміщенні Курії відбулося братнє спілкування, на якому Правлячий Архиєрей Тернопільсько-Зборівський ознайомив Владику Джона з діяльністю Архиєпархії, реальною ситуацією в Україні з метою пошуків шляхів надання допомоги. Візит почесного гостя став жестом солідарності з греко-католицькими Архиєреями України.

Відтак делегація відбула до Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, де відбулася зустріч з представниками молодіжних християнських спільнот Тернополя.

«Молодіжні лідери представили гостям з Америки свої християнські спільноти, їхню харизму та діяльність, – повідомляє о. Роман Демуш. – Згодом відбулася дискусія між молоддю та гостями стосовно питань молодіжної ситуації в Церкві та пасторальних ініціатив спрямованих на плекання живої віри серед молоді, як в Америці так і в Україні. Підсумком дискусії стала думка про те, що молодь сьогоднішнього часу незалежно від континенту на якому живе – прагне миру та впевненості у завтрашньому дні».

Владику Джона Майкла Ботіана супроводили Тетяна Ставнича, директор Офісу допомоги Церкві в Центральній та Східній Європі АЄК, Ніколь Джермен, помічник директора з промоцій Офісу допомоги Церкві в Центральній та Східній Європі АЄК, та Дон Клеммер, головний редактор OSV Newsweekly.

прес-служба архиєпархії