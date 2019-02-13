На Тернопільщині до складу ПЦУ прийняли ще чотири парафії колишньої УПЦ МП

13 лютого 2019 року одразу чотири парафії колишньої УПЦ Московського патріархату офіційно перейшли до Православної Церкви України. Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор зустрівся з представниками громад і підписав укази про прийняття до складу Тернопільської єпархії парафій Святих апостолів Петра і Павла с. Залужжя, Святого великомученика Димитрія Солунського с. Шкроботівка, Святителя Миколая с. Підгайці Шумського району і парафії Святого великомученика Димитрія Солунського с. Дунаїв на Кременеччині, – повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Раніше кожна із зазначених релігійних громад провела збори, на яких переважною більшістю голосів було ухвалене рішення про зміну юрисдикції – перехід з УПЦ Московського патріархату до Помісної Церкви.

Таким чином, на Тернопіллі вже 18 парафій офіційно вийшли з-під юрисдикції Московського патріархату і приєдналися до Української Помісної Церкви. Раніше це зробили парафії у Людвищах, Мировому, Матвіївцях, Суражі, Радошівці, Брикові, Онишківцях і Кордишеві на Шумщині, Мусорівцях і Гніздичному Збаразького та Розтоках Кременецького району, а також у Стінці та дві парафії – у Трибухівцях на Бучаччині.

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