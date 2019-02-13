Під Тернополем у селі Біла сталась пожежа (фото)

13 лютого о 16:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Біла Тернопільського району.

По прибуттю з’ясували, що загорання виникло на горищі 2-ох поверхового будинку. На момент прибуття рятувальників площа загорання уже становила 90 м.кв.

Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС уже о 17:05 вогонь зупинили, а о 17:31 – повністю ліквідували.

Полум’я знищило покрівлю та перекриття будинку на площі 90 м.кв.

На місці події працювали вогнеборці 1-ї та 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Всього 3 одиниці техніки та штабний автомобіль, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

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