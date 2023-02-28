До уваги батьків першокласників: довідку про реєстрацію у школи Тернополя приносити не потрібно

З 1 березня стартує електронна реєстрація та прийом документів до 1 класів шкіл Тернопільської міської ради на найближчий навчальний рік. Відповідно, почастішали звернення батьків до управління державної реєстрації щодо видачі довідок про місце реєстрації.

Нагадуємо батькам:

Якщо ваша дитина зареєстрована у місті Тернополі або населених пунктах, що приєднані до тернопільської громади, давати паперову довідку про місце реєстрації у школу не потрібно . Адже керівники закладів освіти мають доступ до відповідних даних, відтак, можуть самостійно перевірити місце реєстрації.

. Адже керівники закладів освіти мають доступ до відповідних даних, відтак, можуть самостійно перевірити місце реєстрації. Якщо ваша дитина зареєстрована у іншій громаді, батьки можуть самостійно сформувати відповідний витяг через портал «Дія». Ця процедура займає лише 2 хвилини та є безкоштовною. Сформований витяг містить інформацію про особу, адресу та дату задекларованого/ зареєстрованого місця її проживання (перебування), а також адресу й дату зняття з місця проживання або відомості про скасування декларування/реєстрації/зняття з задекларованого/ зареєстрованого місця проживання.