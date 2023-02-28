У Тернополі на пішохідному переході волій на авто збив двох хлопчиків

Із забоями до лікарні бригада швидкої привезла двох дітей. Неповнолітні хлопці потрапили під колеса автомобіля Mercedes-Benz. Аварія трапилася 27 лютого близько 8:12 на вулиці Крушельницької.

Поліцію та медиків викликав сам кермувальник. За його словами, він не встиг вчасно загальмувати, коли побачив, що діти вийшли на пішохідний перехід. Потерпілий 9 та 10 років. Їм надали меддопомогу та відпустили за місцем проживання. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Отримала тілесні ушкодження та потрапила до травматологічного відділення і пасажирка маршрутного автобуса. Жінка близько 11:00 їхала в маршрутному автобусі і коли водій загальмував, вона впала та травмувалася.

Два факти внесені до ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ. Триває слідство.