У Тернополі при церкві Петра діє школа продовженого дня

Надалі проводиться набір учнів до ШКОЛИ СВ. АНТОНІЯ ПАДЕВСЬКОГО у М. ТЕРНОПОЛІ.

ЩО ЗА ШКОЛА?

Дана школа є школою продовженого дня у якій діти прийшовши до монастиря по вул. Володмира В. 1а, після занять у звичайній школі, проводять час від 14.00. до 17.30. У монастирі діти відробляють уроки на наст. день, харчуються, моляться, грають в ігри, тощо.

ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНА?

Школи призначена для дітей: сиріт/напівсиріт, з багатодітних родин, з родин біженців і т.п.

ХТО ОПЛАЧУЄ?

Утриманням школи займається францисканська благодійна організація і монастир Різдва Пресв. Богородиці ЧБМ. Тому зі сторони батьків чи опікунів ніякої оплати не вимагається. Школа є безкоштовна.

ДО КОГО ЗГОЛОСИТИСЬ?

Зголосити дітей, віком від 7 до 12 років, можна прийшовши до монастиря (м. Тернопіль, вул. Володимира В. 1а) і звернувшись до когось із вчителів/вихователів. (Анна Янкович, Ольга Косович – FB, Аліна Кійко, Alina Kiiko – FB).