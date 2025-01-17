Німецька компанія Knauf придбала ще один спецдозвіл на видобуток гіпсу в Тернопільській області за 121 млн грн.



16 січня Державна служба геології та надр України провела аукціон з продажу спеціального дозволу на видобування гіпсу на Сков’ятинському родовищі (Тернопільська область). За результатами торгів ліцензію отримало ТОВ “Кнауф Гіпс Скала” — дочірня компанія німецького інвестора Knauf.



Стартова ціна дозволу становила 119,61 млн грн, а переможна пропозиція компанії — 121,05 млн грн. Конкурентом Knauf у торгах було Кам’янець-Подільське АТ “Гіпсовик”, яке запропонувало 120,55 млн грн.



Сков’ятинське родовище, розташоване за 1-2 км від села Шишківці Чортківського району, має площу 115 га та запаси гіпсу обсягом 43,9 млн тонн. За прогнозами, цього ресурсу вистачить на понад 84 роки видобутку при річній продуктивності 502 800 тонн.



Knauf уже 20 років веде видобуток гіпсу на сусідньому Шишківському родовищі, про це йдеться у повідомленні Громадської організації “Екологічно-гуманітарне об’єднання Зелений Світ”.

За інформацією ГО, компанія неодноразово обіцяла збудувати в Борщеві завод із виробництва будівельних матеріалів, що створило б сотні робочих місць. Проте на сьогодні вся видобута сировина перевозиться на київський комбінат, залишаючи місцевим громадам лише негативні екологічні наслідки: розбиті дороги, пошкоджені будинки через вибухи, порушення ґрунтових вод і активізацію карстових процесів.



У нинішніх умовах воєнного стану інформація з оцінки впливу видобутку на довкілля є закритою, що унеможливлює громадський контроль і участь у прийнятті рішень. Місцеві активісти закликають до прозорості процесів і врахування інтересів громади в майбутній діяльності компанії.