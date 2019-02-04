До ув’язнених жінок в Збаражі навідалися гості

2 лютого до ув’язнених жінок, що відбувають покарання у Збаразькій ВК №63, з Йорданськими відвідинами завітали в’язничний капелан отець Омелян Колодчак і гості зі Львова: отець Василь Захарусь, хор «Осанна» і спільнота «Новий Єрусалим».

Уже вдруге з виставою «Різдвяна містерія» і духовною літературою вони відвідують установу. Захоплива гра акторів аматорів, поєднана з колядками і різдвяною поезією не залишили нікого байдужим. Для бібліотеки засуджених жінок було передано 120 книжок: «Біографія Святого Духа» і пояснення до Євангелія від Луки, Матея і Марка – «У школі Матея», «У школі Луки», «Євангеліє від Матея» тощо.

Після різдвяної імпрези отці відсужили Молебень до Богородиці, після якого отець Василь окропив всіх Йорданською водою. Всі присутні приступили до мирування і отримали священиче благословення.

Отець Василь побажав жінкам завжди відчувати дію Святого Духа. Для цього молитися, що Дух Святий просвітив, зміцнив, потішив, скріпив, підказував, що робити в житті для того, що змогти віднайти себе і перемінитися.

Отець Омелян подякував гостям від імені архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) за плідну міжєпархіальну співпрацю у служіння в’язням і подарував кожному образочки Зарваницької Божої Матері. А для засуджених жінок побажав відчувати себе завжди любленими дітьми Божими.

Заступник начальника з виховної роботи Людмила Леськів подякувала отцям за молитву, духовну науку і подарунки, акторам – за прекрасну гру.

повідомила Надія Тхір

Прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії

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