Хто зможе впливати на рішення тернопільської податкової

Обрано керівний склад Громадської ради при Головному управлінні ДФС Тернопільщини. На першому засіданні, яке відбулося 31 січня, учасники Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Тернопільській області обрали керівника свого дорадчого органу. За результатами голосування головою став Михайло Лучко (Тернопільська обласна організація товариства «Знання»).

Заступниками голови Громадської ради обрано Павла Іванечка (Тернопільський осередок ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан») та Михайла Вітенька (ГО «Максимівська ініціатива»).

Окрім організаційних питань, учасники засідання також створили в складі Громадської ради Податковий та Митний комітети, затвердили Положення про Громадську раду при ГУ ДФС у Тернопільській області та обговорили основні напрями роботи Громадської ради, надавши пропозиції до Плану роботи Громадської ради на 2019 рік.

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