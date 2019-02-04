У заможну громаду біля Тернополя шукають начальника відділу промоції і туризму

Байковецька сільська рада Тернопільського району оголосила конкурс на заміщення вакантних посад:

Начальника відділу промоції і туризму.

Вимоги до кандидатів : повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи в органах місцевого самоврядування чи на державній службі не менше 2-х років або в інших сферах управління не менше 3-х років.

Головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та благоустрою.

Головного спеціаліста відділу промоції і туризму, тимчасово, на період відсутності основного працівника.

Вимоги до кандидатів: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; без вимог до стажу роботи.

Загальні вимоги до претендентів на посади: вільне володіння державною мовою, вміння працювати з персональним комп’ютером.

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають такі документи:

заяву про участь в конкурсі;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4х6;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, що посвідчує особу;

копію військового квитка для військовозобов’язаних;

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: с. Байківці, вул. Січових Стрільців 43, Байковецька сільська рада; телефон: 296205. Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розмірів та умов оплати праці надаються кадровою службою Байковецької сільської ради.

Оголошення конкурсу опубліковане в газеті «Подільське слово» № 3 (7/5314) від 18 січня 2019 року.

Поділіться:











загрузка...