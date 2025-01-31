14:10 | 31.01.2025
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

«Донація вихідного дня» у Тернополі – долучайтесь і ви!

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Друзі, запрошуємо вас стати донорами крові в особливий день – у суботу, 1 лютого. На численні прохання донорів ми організовуємо забір донорської крові у вихідний, щоб кожен охочий зміг зробити добру справу без поспіху🙋🏼‍♀️🙋🏻‍♂️

Кров буде передана на потреби військовослужбовців ЗСУ, які щодня виборюють нашу свободу. Це шанс поділитися власним теплом та врятувати життя тих, хто цього потребує!❤️
Закликаємо усіх небайдужих приєднатися! Кожна крапля – це крок до перемоги!🇺🇦
📍Де: Тернопільський центр крові (місто Тернопіль, вул. Клінічна 😎🕘 Коли: субота, 1 лютого, (08:00—13:00)

Поширюйте цю інформацію, запрошуйте друзів і приходьте самі! Разом ми можемо більше!🙏

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