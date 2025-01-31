«Донація вихідного дня» у Тернополі – долучайтесь і ви!

Друзі, запрошуємо вас стати донорами крові в особливий день – у суботу, 1 лютого. На численні прохання донорів ми організовуємо забір донорської крові у вихідний, щоб кожен охочий зміг зробити добру справу без поспіху

Кров буде передана на потреби військовослужбовців ЗСУ, які щодня виборюють нашу свободу. Це шанс поділитися власним теплом та врятувати життя тих, хто цього потребує!

Закликаємо усіх небайдужих приєднатися! Кожна крапля – це крок до перемоги!

Тернопільський центр крові Де:(місто Тернопіль, вул. КлінічнаКоли: субота, 1 лютого, (08:00—13:00)

Поширюйте цю інформацію, запрошуйте друзів і приходьте самі! Разом ми можемо більше!