На Чортківщині горіла будівля

30.01.2025 о 15 год. 48 хв. на відділення оперативного зв’язку 6 ДПРЗ, надійшло повідомлення про те, що в с. Шманьківчики Заводської ТГ Чортківського району виникла пожежа котла в господарській будівлі.

Внаслідок пожежі знищено утеплювач теплоакумулятора на площі 2 м. кв., 1 вікно. Пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 6 м.кв та розширювальний бак для води.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 6 державної пожежно-рятувальної частини.

Під час гасіння врятовано господарську будівлю.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

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