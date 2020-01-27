Душегубки Тернополя від місцевої влади

Нещодавно зранку можна було спостерігати як котельня на вул. Лесі Українки працювала на повну потужність на торфі.

Юлія Мамчак оприлюднила інформацію, що у викидах у 4 рази перевищення оксиду сірки. Мушу пояснити, що коли ця сполука з’єднується з краплями води у повітрі утворюється сірчана кислота, від якої гине усе живе, також нищить легеневу систему людей, особливо згубна для дітей. Але саме жахливо те, що мікрочастинки пилу потрапляють прямо у легені, викликаючи онкологію. У світі це досліджено, а в нас не вимірюється бо немає такого стандарту.

Громада має продовжити боротьбу проти цього злочину. Люді повинні знати кожного депутата у обличчя, хто проголосував за торфяні котельні. Жоден з них не має потрапити до влади, включаючи мера.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь