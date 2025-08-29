Труба-невидимка у Тернополі: водоканалівці годинами шукали мережу, якої вже не існує

Емоційні та технічні випробування випали на долю працівників «Тернопільводоканалу» під час аварійних робіт на вулиці Руській. У місці провалля мала проходити каналізаційна труба, однак її пошуки виявилися марними. Години копання котловану та перевірки ділянки вздовж і впоперек не дали результату. Повідомляють у Тернопільводоканалі.

Фахівці припускають, що трубопровід, прокладений майже 70 років тому, просто зруйнувався від старості. Через це плани з облаштування каналізаційного колодязя довелося коригувати.

Додатковою складністю стало те, що колектор проходить прямо під багатоповерхівками. Таке розташування унеможливлює його повноцінне обслуговування.

В результаті комунальники ухвалили рішення прокласти нову ділянку колектора за межами житлових будинків, але зі збереженням загальної схеми водовідведення. Монтаж відбуватиметься сучасним методом горизонтально-направленого буріння. Це технологія безтраншейної прокладки, яка дозволяє встановлювати труби під землею без руйнування дорожнього покриття та ландшафту.

Таким способом планують прокласти 60 метрів нового трубопроводу. Загалом же на об’єкті замінять майже 100 метрів каналізаційних труб діаметром 300 мм.