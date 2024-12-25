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Новини Тернополя 

Двоє тернополян стали призерами чемпіонату та Кубку Європи з кіокушин карате

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З 20 по 23 грудня 2024 року в польському місті Лежайськ пройшов Кубок Європи з кіокушин карате серед дітей та юніорів, а також чемпіонат Європи серед молоді U-22.

У складі збірної команди  України виступали тернополяни, вихованці федерації кіокушин-кан карате Тернопільської області та КДЮСШ №1.

Андрій МИНЬКО здобув бронзу Кубку Європи з кіокушин карате серед дітей та юніорів, а  тренер-викладач КДЮСШ №1 Катерина БРЕДЮК виборола срібло чемпіонату Європи з кіокушин карате серед молоді U-22 (18-22 роки)

Обидва спортсмени є вихованцями тренера-викладача КДЮСШ №1 Тетяни Богданівни Чубатої.

Вітаємо спортсменів та тренерів із вдалим виступом на міжнародній спортивній арені та бажаємо подальших звершень.

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