Двоє тернополян стали призерами чемпіонату та Кубку Європи з кіокушин карате

У складі збірної команди України виступали тернополяни, вихованці федерації кіокушин-кан карате Тернопільської області та КДЮСШ №1.

Андрій МИНЬКО здобув бронзу Кубку Європи з кіокушин карате серед дітей та юніорів, а тренер-викладач КДЮСШ №1 Катерина БРЕДЮК виборола срібло чемпіонату Європи з кіокушин карате серед молоді U-22 (18-22 роки)

Обидва спортсмени є вихованцями тренера-викладача КДЮСШ №1 Тетяни Богданівни Чубатої.

Вітаємо спортсменів та тренерів із вдалим виступом на міжнародній спортивній арені та бажаємо подальших звершень.