Дифтерія: що про цю хворобу кажуть фахівці Тернопільщини

Після спалаху кору Україна стоїть на порозі ще однієї небезпечної інфекційної хвороби – дифтерії.

Що про це кажуть фахівці Кременецького районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

“До нас повернулася хвороба, яка у 1990-х роках «вбила» близько 700 українців. У жовтні 2019 року випадки захворювання на дифтерію виявили на Закарпатті, Києві та в Тернопільській області. Проте люди вакцинуватись не поспішають, а сироваток не вистачає”, – каже Людмила Фрадинська, головний спеціаліст Кременецького районного управління головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Однак додає, що ця інфекція є небезпечнішою від кору. Смертність від дифтерії складає 50%.

“В Україні вкрай низький рівень вакцинації від дифтерії. За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, вакциновані менше 70% дітей, а рівень охоплення щепленнями серед дорослих – ще нижчий. При низьких рівнях охоплення щепленнями проти дифтерії з’являється ризик виникнення великої кількості випадків цієї інфекції”, – каже Людмила Фрадинська.

Як можна захворіти на дифтерію: заходи з профілактики

Збудник дифтерії – коринебактерія. Може зберігатися у зовнішньому середовищі до 15 діб. Передається повітряно-крапельним шляхом, через предмети побуту. Інкубаційний період захворювання – від 3 до 10 днів.

Перші симптоми дифтерії нагадують ангіну: підвищення температури, біль у горлі, ускладнення дихання та ковтання, осиплість голосу.

Одна із головних ознак – це наліт на уражених інфекцією органах. Зазвичай – це мигдалини.

Перших два три дні захворювання цей наліт білого кольору, але з часом стає сірим або жовто-сірим. Якщо хворий спробує видалити цей наліт, то утвориться рана, яка почне кровоточити, але через деякий час на цьому місці знову з’явиться сіро-білий наліт.



Крім того, при захворюванні дифтерією з’являється специфічний солодкуватий запах з рота, збільшуються лімфатичні вузли та набрякає слизова оболонка носоглотки.

Пережита хвороба може призвести до блокування дихальних шляхів, пошкодження серцевого м’яза, ураження нервової системи, параліч дихальних м’язів, інфекційно-токсичного шоку та нефрозонефриту.

“Єдиний спосіб захиститися від дифтерії та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – це вакцинація у дітей та ревакцинація у дорослих”, – наголошує Людмила Фрадинська.

Додає, що у 2,4 та 6 місяців дітям роблять щеплення вакциною АКДП. Ревакцинацію проводять у 18 місяців та у 6 років. Потім у 16 років щеплення робиться вакцинацією АДП-М, а після цього ревакцинацію треба повторювати кожних 10 років.

“Якщо дорослому не робили щеплення, то потрібно провести триразову вакцинацію АДП-М. При цьому друге вакцинування має відбутися не менше ніж через 30 днів, а третє – через пів року”, – додає фахівчиня.

Нагадує і про власну гігієну. Часте миття рук, протирання предметів, які могла торкатись потенційно хвора людина. Часте провітрювання приміщення, особливо якщо там перебуває велика кількість людей. І, звичайно, при перших же симптомах звернення до лікарів. Чим швидше діагностують дифтерію та почнуть лікування, тим менше шкоди хвороба завдасть організмові.

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