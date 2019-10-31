Завтра на Тернопільщину приїде президент Зеленський

У п’ятницю, 1 листопада, відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського у Тернопільську область.

Про це сьогодні повідомили у пресслужбі Тернопільської ОДА.

Перший захід у Тернополі, в якому візьме участь глава держави, — представлення нового голови Тернопільської ОДА — 11:30-12:30. Кабінет міністрів погодив на цю посаду кандидатуру Ігоря Сопеля. Відтак Володимира Зеленського ознайомлять зі станом будівництва та перспективами розвитку Центру веслування та водних видів спорту «Водна арена Тернопіль» (Веслувальний канал, село Біла). Це все, що передбачено програмою візиту президента у Тернопільську область. Орієнтовно о 14:00 літак Зеленського має покинути аеропорт Тернополя.

Нагадаємо, Ігор Сопель народився 16 вересня 1974 р. в м. Хоростків Гусятинського р-н, Тернопільської обл. Навчався у Хорстківській школі № 1. Після закінчення школи вступив до Тернопільського державного технічного університету, отримав кваліфікацію інженер–механік. Трудову діяльність розпочав у 1991р. на Хоростківському цукровому заводі слюсарем КВПіА, після чого обійняв посаду – інженера ТЕЦ, загалом пропрацював на підприємстві 13 років. У 2003 році розпочав підприємницьку діяльність.

З 2010 р. керівник Хоростківського регіонального структурного підрозділу ТОВ «Агробізнес». Підрозділ обслуговує три райони Тернопільської області (Гусятинський,Теребовлянський та Чортківський). Підприємство є одним із лідерів в Україні з виробництва хлібобулочної продукції. У 2010-2015 роках депутат Хоростківської міської ради. З 2017р керівник федерації футболу у м. Хоростків. Одружений, батько двох дітей.