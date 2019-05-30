Директор тернопільської школи буде підробляти нянею

ти директора це буде такий період, що можна паралельно ще щось робити приємне і корисне. Я от що подумав:дітям цікаво, як же працює директор, що він робить протягом дня, як керує школою. А батьки іноді не знають чим зайняти дитину день чи два. Тому я пропоную батькам “здавати” дитину на один день мені на роботу. З 9.00 год. ви приводите дитину мені в кабінет і ми цілий день працюємо разом. Ваша дитина буде гратися в кабінеті (цікавими іграми забезпечу), буде виконувати певні справи, їздити зі мною в певні державні інстанції, перекус, обід і полудень – разом. Буде і прогулянка свіжим повітрям в парку. А о 17.00 год ви забираєте дитину з неповторними враженнями. І вам добре, і дитині цікаво, і школа матиме певний зиск (про відповідальність і вартість домовимося). Та й мені цікава думка дітей про роботу директора.