Директор тернопільської школи буде підробляти нянею
Директор школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука Олександр Остапчук декілька днів буде підпрацьовувати нянею.
Про це директор пише у мережі Фейсбук.
- У понеділок розпочинаються літні канікули. Ви хочете, щоб діти ваші їх провели цікаво, весело і так, щоб запам”яталися яскраво. А в системі роботи директора це буде такий період, що можна паралельно ще щось робити приємне і корисне. Я от що подумав:дітям цікаво, як же працює директор, що він робить протягом дня, як керує школою. А батьки іноді не знають чим зайняти дитину день чи два. Тому я пропоную батькам “здавати” дитину на один день мені на роботу. З 9.00 год. ви приводите дитину мені в кабінет і ми цілий день працюємо разом. Ваша дитина буде гратися в кабінеті (цікавими іграми забезпечу), буде виконувати певні справи, їздити зі мною в певні державні інстанції, перекус, обід і полудень – разом. Буде і прогулянка свіжим повітрям в парку. А о 17.00 год ви забираєте дитину з неповторними враженнями. І вам добре, і дитині цікаво, і школа матиме певний зиск (про відповідальність і вартість домовимося). Та й мені цікава думка дітей про роботу директора.
Така можливість буде в Олександра Остапчука з 3червня по 7 червня. В звичайному робочому режимі директор зможе доглянути двоє дітей в один день.
Попередній запис з 30 травня 2019р.
- Якщо в когось зробилися великі очі від цього допису, то так і дивіться на світ з широко відкритими очима. Цікавих канікул нашим дітям, – каже педагог.
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