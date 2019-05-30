На Тернопільщині зіткнулись автомобілі: обидва водії в лікарні

29 травня на автодорозі, що проходить через с. Оришківці Гусятинського району зіткнулись автомобілі «ВАЗ 2109» та «Peugeot 401». Місцеву жительку, яка була за кермом «дев’ятки», з діагнозом «Закритий перелом правого передпліччя, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку» госпіталізували Чортківську районну лікарню. 22-річний водій іномарки, житель м. Копичинці Гусятинського району, звернувся в Копичинецьку лікарню самостійно, де був госпіталізований із забійною раною лівої лопатки та струсом головного мозку.

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