Екопроблеми Тернополя: депутати «Самопомочі» б’ють на сполох

Тернопіль позиціонує себе як екологічно чисте і зелене місто. При цьому чиновники часто вихваляються кількістю висаджених дерев, а інформацію про те, скільки їх гине та вирубується, стараються обійти стороною. Напрошується логічне запитання чи все так ідеально з екологією міста? Адже стан здоров’я мешканців напряму залежить від співвідношення кількості шкідливих викидів в атмосферу до площі зелених насаджень.

Зелені зони є головною складовою у боротьбі із запиленістю та загазованістю повітря в нашому місті. Завдяки оптимізації структури парків, їх функціонування та використання зелених насаджень, можна значно поліпшити стан міського довкілля. Екологічні питання на сесії міської ради актуалізували депутати від «Самопомочі».

– «До мене неодноразово зверталися мешканці мого округу, які стурбовані масовим вирізуванням хвойних дерев та берез у парку Національного Відродження, що планомірно, протягом кількох останніх років, проводить КП «Об’єднання парків культури та відпочинку». Керівництво комунального підприємства стверджує, що проводить санітарну зрізку сухих та «хворих» дерев. З дозвільними документами на проведення робіт у комунального підприємства все в порядку. Проте з огляду на масове вирізування дерев необхідно визначити причину, чому в парках міста масово сохнуть дерева, а на місці зрізаних дерев здійснити висадку саджанців. Я разом з мешканцями вулиць Коновальця, Вербицького та Чубинського плануємо долучитися до висадки дерев у парку Національного Відродження» – наголосив у своєму депутатському запиті Назар Зелінка.

Не менш важливим є необхідність очищення водойм Тернополя, які щорічно «цвітуть та пахнуть». Якщо нічого не робити, то виявлені численними експертизами токсичні речовини шкодитимуть не лише водній екосистемі, а і є небезпечними для людини. Тому на черговому засіданні сесії Тернопільської міської ради, депутати прийняли програму розвитку водосховища «Тернопільський став». На очистку водних ресурсів Тернополя з міського бюджету виділили 3 млн 290 тисяч гривень. При обговоренні програми депутат від «Самопомочі» Андрій Шкула підняв на сесії питання щодо потреби включення в програму очистки русла та берегів річки Серет в межах міста.

– «Існує програма щодо порятунку ставу, де прописані десятки різних важливих заходів від очищення до зарибнення та охорони. Разом з тим майже не приділяємо увагу Серету. Ви подивіться на річку: замулена, обміліла, у воді різне сміття, русло заблоковане всяким непотребом та опалими деревами. Береги не в кращому стані. Це все необхідно привести до пуття, бо маємо не лише став як основну окрасу міста, а й водойми в Топільче, які зникають» – зазначив Андрій Шкула.

Благоустрій водойми та берегів здійснюватимуть фахівці підприємств житлово-комунальної сфери. Важливу роль у збереженні зелених та водних ресурсів відіграє висока екологічна свідомість громадян. Тому долучатися до очищення та облагородження водойм у Тернополі запрошують і небайдужих містян.

Підготував Василь Шевчук