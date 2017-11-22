Вихідний на Католицьке Різдво – поштовх об’єднати українські церкви

Об’єднати українські церкви повинні священнослужителі. В цьому переконаний народний депутат від «Народного фронту» Роман Заставний. Він наголосив, що започаткований Верховною Радою вихідний на Католицьке Різдво – поштовх духовенства до об’єднання.

«Щоб не породжувати дискусію, що об’єднанням церков повинне займатися духовенство, Рада прийняла рішення тільки щодо вихідного. Так ми запропонували українцям альтернативу святкування Різдва», – наголошує Роман Заставний.

Водночас такий крок – це прощання з радянською системою, переконаний депутат. Адже за рахунок додаткового вихідного 25 грудня, Рада скасувала «совєтський» – 2 травня.

Як наголосив Роман Заставний на своїй сторінці у Фейсбук, так треба було вчинити у 1991-му, з приходом незалежності.

Обранець вірить, що Голова парламенту і Президент якнайшвидше підпишуть це рішення, а отже, воно вступить у силу ще цього року.