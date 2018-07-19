Взяти і не заплатити – екстремальне «хобі» тернополянки

Взяти і не заплатити – ось таке екстремальне «хобі» у 26-річної жительки Тернополя, яка вирішила пронести повз касу супермаркету набір товарів вартістю майже 500 гривень. Проте зловмисницю було затримано завдяки уважності охоронця магазину та «тривожній» кнопці поліції охорони, встановленій у магазині.

«Я одразу помітив, що в її поведінці щось не те, а потім побачив, як жінка намагається сховати собі за пазуху деякі продукти. Тому я одразу натиснув тривожну кнопку поліції охорони», – розповів охоронець магазину.

Наряд реагування Управління поліції охорони за лічені хвилини прибув на місце спрацювання та затримав любительку легкої наживи. У зловмисниці виявили та вилучили канцелярське приладдя, продукти харчування та два стартових пакети мобільного зв’язку, поцуплені в магазині.

Наразі за даним фактом триває слідство. Зловмисниці за скоєне загрожує кримінальна відповідальність.