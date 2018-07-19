У Тернополі зберуться майбутні лікарі України та інших країн

У тринадцятий раз навчально-оздоровчий комплекс «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського 21 липня 2018 року збере майбутніх лікарів України та інших країн. У ці літні і погожі дні затишна територія комплексу вкотре наповниться особливою атмосферою тепла людських сердець, щирими усмішками і обіймами. Єднанню молоді з різних куточків України та інших держав відбувається завдяки одному з найяскравіших проектів ТДМУ – Міжнародним студентським літнім школам, – повідомляє прес-служба навчального закладу.

Цьогоріч до нас завітають представники Університету Аккону (Берлін, Німеччина), Тбіліського державного медичного університету (Грузія), Самаркандського державного медичного університету (Республіка Узбекистан), Ташкентського державного стоматологічного інституту (Республіка Узбекистан), Вищої школи безпеки (Познань, Польща), Вищої школи стратегічного планування в Домброві Гурніча (Польща), Люблінського медичного університету (Польща), Вроцлавського медичного університету (Польща), Ельблонзького гуманітарно-економічного університету (Польща), Університету Мансури (Єгипет), Приватного університету Аль-Хаваш (Хомс, Сирія).

Усі учасники заходу матимуть можливість ознайомитися з давніми українськими традиціями за допомогою відвідання етнографічної виставки вишиванок, старожитностей, предметів побуту, яку щорічно організовує родина викладача медуніверситету Орисі Смачило.

А ще у молоді буде цікава і пізнавальна програма – воркшопи і майстер-класи, презентації і вечори культур, тренінгові програми і сплав по Дністру, танц-класи та багато інших заходів.

Офіційне відкриття ХІІІ Міжнародних студентських літніх шкіл відбудеться 21 липня 2018 року о 10.00 в НОК «Червона калина» (смт Дружба).