Студенти шукали роботу, роботодавці – працівників: як у Тернополі відбувся День кар’єри-2018

в Тернопільському національному технічному університеті ім. І. Пулюя відбувся День кар’єри, в рамках якого студенти та випускники вишу й інших навчальних закладів міста мали змогу зустрітися з майбутніми працедавцями.

Такий захід у Тернополі відбувся вже всьоме, цього разу він зібрав орієнтовно 60 представників підприємств з восьми областей України та з-за кордону. Цьогоріч свою діяльність представили ще 20 компаній, а саме: ТОВ «Карпатнафтохім» (Івано-Франківська обл.), ПрАТ «Волиньхолдинг» (Волинська обл.), «Nestlé Business Services Lviv» (м. Львів), ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» (Закарпатська обл.), Компанія «Клевер Сторс» Мережа експрес-маркетів «Сім 23» (м.Луцьк), ТзОВ «Склоресурс» (Рівненська обл.), ТОВ «Нова пошта» (м.Полтава), Тернопільське обласне управління АТ «Ощадбанк» (м.Тернопіль), Промислова база ТОВ «Тернопільбуд» (м.Тернопіль), ПП «Фенікс Консалт» (м.Тернопіль), ТОВ «Терра-Альп плюс» (м.Тернопіль), Тернопільська дирекція ПАТ «Укрпошта» (м.Тернопіль), ТОВ «Модуль ІТП» (м.Тернопіль), Компанія «Apiko» (м.Тернопіль), ПП «Електронні системи» (м.Тернопіль), Мережа готельно-ресторанних комплексів «Avalon Palace», «Камелот» (м.Тернопіль), ТОВ «Хюндай Центр Тернопіль» (м.Тернопіль), ТОВ «Onlizer» (м.Тернопіль), Компанія «ScalHive» (м.Тернопіль), польські фірми «Emat» та «TBI TECHNOLOGY», німецько-польська компанія «SMF Mashinenfabrik».

Урочисто відкрив захід начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Крупка Андрій Ярославович. Вітаючи представників компаній-роботодавців, студентів, випускників, викладацький склад та усіх присутніх Крупка А.Я. наголосив: “Ми раді бачити, що захід набуває популярності та розширює свої географічні межі. Сподіваємось, на Дні кар’єри студенти матимуть чудову можливість безпосередньо поспілкуватися із роботодавцями, зможуть набути новий досвід, а можливо і визначитися з своїм майбутнім місцем роботи. Додає впевненості, що представники підприємств теж сьогодні з користю проведуть день та залучать до роботи компаній молодих спеціалістів, адже вагомою складовою будь-якого успішного бізнес-середовища залишається креативна молодь та її інноваційні ідеї”.

Про формування компетентностей на основі фундаментальних знань, які дозволять молоді по завершенні навчання повноцінно реалізувати свій професійний потенціал говорив перший проректор, голова оргкомітету з підготовки і проведення Дня кар’єри Митник Микола Мирославович. Ще одним пріоритетом Технічного університету, за словами проректора, стане запровадження з наступного року дуальної форми навчання, яка дасть змогу навчатись як в університеті, так і безпосередньо на робочому місці за трудовим договором в компанії. В такий спосіб голова оргкомітету відзначив важливість діалогу освіти і бізнесу та необхідність створення для молоді можливостей особистісної реалізації.

До учасників заходу також звернулися керівник Тернопільського відділення «Приватбанку» Кобель Василь Миколайович та заступник Голови правління – технічний директор ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон» Жегестовський Володимир Іванович. Вони закцентували увагу на тому, що ринок праці потребує хороших фахівців, а тому закликали студентів активно розвиватися і сміливо розпочинати кар’єру в Україні.

По завершенню офіційної частини працедавці презентували свої компанії. На майданчику виставкової зони надавали цікаву інформацію про кар’єрні можливості, крім того можна було отримати рекомендації по складанню резюме та проходженню співбесіди. Найбільшою популярністю користувалися вакансії технічних спеціальностей, а також вакансії сфери послуг, готельної, ресторанної та банківської справи.

За словами учасників Дня кар’єри, такий формат заходів у Технічному університеті особливо потрібний та користується великим попитом.

Нагадаємо, захід був проведений з ініціативи відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, за підтримки деканатів, студентської ради та студентської профспілки.

За матеріалами прес-служби ТНТУ.