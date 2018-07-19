Тернопільський Фонд державного майна пропонує роботу

Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області запрошує оцінювачів на конкурс, який відбудеться 02 серпня 2018 року. З метою визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати потрібно оцінити об’єкти:

– майданчик №1 загальною площею 58,2 кв.м по вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль;

– частина площадки з асфальтно-щебеневим покриттям площею 300,0 кв.м вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль;

– частина приміщення півпідвалу площею 85,7 кв.м адміністративного будинку вул. Об’їзна, 1, с. Угринь, Чортківський район, Тернопільська область.

Останній день прийому конкурсної документації – 26 липня 2018 року за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604. Телефон для довідок – 25-04-87. Детальніша інформація – у газеті «Відомості приватизації» № 58 від 18 липня 2018 року.