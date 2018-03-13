Екстрена медицина Тернопільщини потребує екстреної фінансової допомоги

Більш як півтисячі працівників обласного Центру екстреної медико-санітарної допомоги можуть залишитися без зарплати уже в квітні цього року. На зарплату в наступному місяці їм потрібно близько 6 млн. грн.

У новий рік Центр екстреної допомоги увійшов з чималим дефіцитом. В тому числі і на виплату заробітної плати. Загалом медикам бракувало 25 млн. грн. без врахування надбавок. Обласна влада обіцяла впродовж наступних місяців дофінансувати установу, але коштів швидкій так і не додали.

Сьогодні під час сесії Тернопільської обласної ради депутати планують внести зміни до бюджету і розподілити понад 60 млн. грн. залишків. Втім жодної згадки про гроші на зарплату медикам у проекті документу немає.

1,6 млн. грн. Центру планують дати для введення в експлуатацію оперативно-диспетчерської служби (придбання трекерів). Хоча служба працює ще з минулого року. На її облаштування витратили понад 7 млн. грн.