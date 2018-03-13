Чию волю виконує місцева обласна влада щодо долі школи мистецтв?

Сьогодні відбувається позачергова сесія Тернопільської обласної ради. Перед початком засідання представники трудового колективу та батьки учнів Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети мали розмову з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною. Про це у Facebook пише викладач школи мистецтв Ярина Герета.

Перед початком засідання у розмові з представниками трудового колективу та батьками учнів Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети голова Тернопільської обласної державної адміністрації пан Степан Барна повідомив про те, що сьогодні будуть внесені зміни до буджету та кошти, яких бракує ТОЕКШМ на 2018 рік буде додано, — зазначила Ярина Герета. — Але поряд з цим наголосив, що наша школа, всупереч протесту батьків учнів та трудового колективу школи проти реорганізації і об’єднання зі Струсівська школа-інтернат, таки має бути реорганізована і об’єднана! Тож чию волю виконує місцева обласна влада?! Трудовий колектив та батьки учнів категорично проти реорганізації та об’єднання зі Струсівською школою-інтернатом! Ми вимагаємо приміщення в центрі Тернополя, оскільки школа є обласною і має бути доступною для тих дітей і батьків, які її обрали. Це може бути приміщення за адресою Шевченка,17, яке від часу створення школи надавалось ТОЕКШМ ім. Ігоря Герети.