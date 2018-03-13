Студенти підготували 3D-реконструкцію чотирьох замків Тернопільщини

На фізико-математичному факультеті ТНПУ за ініціативи кафедри інформатики та методики її викладання активно ведуться роботи з реалізації масштабного проекту «Друге життя замків Тернопільщини». Проект здійснюється на базі STEM-центру спільно із Тернопільською ОДА та національним заповідником «Замки Тернопілля».

Під керівництвом викладача кафедри інформатики та методики її вкладання кандидата фізико-математичних наук Вельгача А.В. студенти здійснюють комп’ютерну 3D реконструкцію замків, які є на території Тернопільської області, та їх 3D-друк. Про це на своїй сторінці у Facebook пише Olga Barna:

Перш ніж модель замку буде спроектована у спеціальних комп’ютерних програмах, виконують кропітку підготовчу роботу: учасники проекту вивчають історичні відомості про фортифікаційні споруди, креслення, зображення та матеріали аерозйомки, консультуються із працівниками національного заповідника «Замки Тернопілля». А вже згодом розроблені моделі постають у своїй красі у пластику. Перші ластівки роботи проекту – Кременецький, Бучацький, Теребовлянський, Язловецький замки за підтримки відділу туризму Тернопільської ОДА найближчим часом братимуть участь у міжнародній виставці в Жешуві.