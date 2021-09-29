Фірма розіграла ремонт ЦНАПу в Тернополі зі своїм працівником
Компанія «Лайттер» та підприємець Микола Прозоровський розіграли 209 тис. грн на ремонт фасаду Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради. Йдеться про будівлю на вул. Князя Острозького, 6 в Тернополі.
Під час аукціону конкуренти не знижували своїх пропозицій. Оскільки ціна фірми «Лайттер» була на 608 грн дешевшою, договір підписали з нею. До кінця листопада цього року підрядник утеплить стіни будівлі та пофарбує фасад.
І ТОВ «Лайттер», і Микола Прозоровський подали на торги документи з однаковим дефектом друку чи сканування, що свідчить про підготовку документів на спільній техніці. Вони зроблені в одній програмі «ABBY FineReader 15». Також Микола Прозоровський не завантажив усіх потрібних документів на тендер, наприклад довідки про матеріально-технічну базу.
Окрім того, на інших торгах у своїй декларації відповідності матеріально-технічної бази вказав номер телефону компанії «Лайттер».
У цьому підприємстві редакції «НГ. Львів» повідомили, що Микола Прозоровський зараз «на об’єкті в Тернопільській області». Сам ж підприємець спочатку заперечив зв’язок з фірмою, а після додаткових аргументів сказав: «Приїжджайте, поспілкуємося».
Пов’язує учасників також брат власниці фірми «Лайттер» Людмили Яремчук − Володимир Яремчук. Як свідчать документи з інших тендерів, і компанія, і підприємець орендують в нього вантажну техніку. А в трудовій книжці Миколи Прозоровського вказано, що його у 2017 році перевели на посаду головного інженера у ТОВ «Світлоцентр», директором якого є Володимир Яремчук.
Учасники «Лайттер» та Микола Прозоровський зареєстрували свою діяльність 2016 року в Тернопільській області. На торгах вони зустрічаються вже вчетверте, разом з ними участь в тендерах беруть й інші конкуренти.
Протягом 2020-2021 років компанія «Лайттер» отримала державних замовлень на 7,3 млн грн. Серед її найбільших замовлень – ремонт приміщень Тернопільської міської ради за 1,4 млн грн.
Натомість за цей ж період підприємець Микола Прозоровський підписав договорів на 998 тис. грн. Найбільший з них – на постачання генератора вартістю 650 тис. грн Тернопільської міської комунальної лікарні №3.