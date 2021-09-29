Бюджет Тернополя від земельних оборудок втратив 5 мільйонів

Кожної сесії депутатська група «Сила людей» аналізує прийняті рішення Тернопільською міською радою 8-го скликання та повідомляє, які з них призвели до прямих втрат бюджету громади. Загальні втрати бюджету за результатом останньої 9-ї сесії, яка відбулася 3 вересня, становлять орієнтовно 5 мільйонів гривень.

Найбільші страти бюджету склали після прийняття депутатами рішення № 8/9/53, в якому йдуться про продаж земельної ділянки для обслуговування будівлі ресторанно-готельного комплексу за адресою вул. Б. Хмельницького, 14а ТОВ «Партнер-Оверсіз».

– Заключний етап оборудки з виведення високовартісної земельної ділянки біля залізничного вокзалу з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Затверджується ціна 562 тис. грн. при реальній ринковій вартості такої ділянки біля 3 млн. грн. Орієнтовні втрати бюджету склали 2,5 млн. грн., – повідомляє тернопільський осередок політичної партії «Сила людей»

Також до втрат бюджету призвели такі рішенні:

– Рішення № 8/9/85 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Чалдаєва гр. Лисак В.Б. Це заключний етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки загальною площею 0,10 га з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу землю надали безкоштовно приватній особі «для будівництва та обслуговування приватного житлового будинку». Зараз же цільове призначення землі міняється на комерційну – «будівництво багатоквартирного будинку».

Орієнтовні втрати бюджету – 2 млн. грн.

– Рішення № 8/9/73 Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Лесі Українки гр. Жаловській Г.М. Даним рішенням в обхід земельного аукціону надана земельна ділянка площею 167 кв. м «на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку терміном на п’ять років для права проходу, проїзду, розміщення та обслуговування тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності за адресою вул. Лесі Українки». Орієнтовні втрати бюджету – 300 тис. грн.

– Рішення № 8/9/113 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельну ділянку площею 100 кв. м для будівництва індивідуального гаража за адресою вул. Р. Шухевича,8. Черговий етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки площею 100 кв. м. з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Земельна ділянка площею 100 кв. м. безкоштовно надається «під індивідуальний гараж» при середній площі гаража 25 кв. м. У подальшому з’являється можливість зміни цільового призначення ділянки на комерційну. Орієнтовні втрати бюджету – 200 тис. грн.

За підрахунками аналітиків депутатської групи «Сила людей», загальні втрати бюджету за підсумками шести сесій міської ради Тернополя нового скликання (від листопада 2020 року) становлять орієнтовно 138 мільйонів 300 тисяч гривень.