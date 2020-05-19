Віктор Овчарук: “У Тернопільському фтизіопульмонологічному центрі створено усі належні умови для боротьби з коронавірусом”

На базі Тернопільського регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру створено обласне інфекційне відділення. Від 27 квітня центр готовий до прийому хворих з важкою та середньою формою перебігу коронавірусної інфекції.

Сьогодні у відділенні є усі необхідні умови, аби надавати якісну медичну допомогу пацієнтам із COVID-19.

На цьому наголосив голова Тернопільської обласної ради у ефірі медіаплатформи «Файне місто».

– Сьогодні я спокійний, що ми прийняли рішення облаштувати обласний інфекційний стаціонар на базі фтизіопульмонологічного медичного центру. Можна з впевненістю сказати, що це відділення готове до прийому пацієнтів з різними ступенями важкості перебігу коронавірусної хвороби. Для цього створено всі необхідні умови. Спільними зусиллями Тернопільської обласної ради та волонтерів ми забезпечили центр апаратами штучної вентиляції легень. Сьогодні доставили у центр партію медикаментів, які необхідні для лікування хворих на CОVID-19, вартістю 500 тисяч гривень. Також встановили у відділенні систему централізованої подачі кисню до вже облаштованих реанімаційних ліжок. Для цього Тернопільська обласна рада виділила 1 млн 100 тис. грн, ще 350 тис. грн – благодійний внесок «СЕ Бортнеце-Україна», за що ми їм щиро вдячні. Наразі у фтизіопульмонологічному центрі працює 9 реанімаційних ліжок, до яких підведено кисень. Окрім цього, облаштовано 80 інфекційних ліжок для лікування пацієнтів з легкою або середньою формою важкості перебігу COVID-19. Це дає нам змогу надати допомогу значній кількості осіб, які її потребують, – зазначив Віктор Овчарук.

Голова Тернопільської обласної ради підкреслив, що органи місцевого самоврядування Тернопільщини різних рівнів оперативно зорганізувалися. Це дало змогу ще на початках карантину підготуватися до боротьби з коронавірусом.

– Від початку запровадження карантинних обмежень Тернопільською обласною радою було виділено спочатку 200 тисяч гривень для закупівлі засобів захисту. Потім, коли прийняли рішення про створення обласного інфекційного стаціонару, направили ще 31,5 млн грн для боротьби з COVID-19. Кошти було спрямовано на придбання апаратів ШВЛ, медикаментів, засобів захисту, тест-систем, які ми передали для лабораторного центру. Хочу наголосити на тому, що органи місцевого самоврядування різних рівнів швидко зорганізувалися. Вони виділяли кошти, у сумі – більше 65-ти млн. Сьогодні, за результатами цього періоду, з впевненістю можна сказати, що готовність закладів охорони здоров’я Тернопільщини була достатньою. Я дякую всім медичним працівникам, які включилися в боротьбу та професійно надавали допомогу пацієнтам й продовжують це робити, – наголосив Віктор Овчарук.