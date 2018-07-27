ФК «Вишнівець» дозаявив гравця з досвідом виступів у прем’єр-лізі

Учасник вищої ліги чемпіонату Тернопільської області ФК «Вишнівець» продовжує підсилювати свій склад. Черговим новачком команди став 20-річний захисник Роман Баб’як.

Роман Баб’як тривалий час знаходився в структурі луцької «Волині». Пройшов усі її дитячо-юнацькі команди. В дублі луцького колективу дебютував 2 серпня 2015 року в матчі проти луганської «Зорі». У головній команді «Волині» у Прем’єр-лізі Баб’як свій перший матч зіграв 27 травня 2017 року в поєдинку проти львівських «Карпат», вийшовши на заміну на 86-й хвилині матчу замість Владислава Дмитренка. В наступному матчі з дніпровським «Дніпром» Баб’як вийшов вже в основному складі команди, проте матч не був дограний через поведінку уболівальників. У сезоні-2017/18 Роман Баб’як виступав у складі рівненського «Вереса». Вісім поєдинків за рівнян футболіст зіграв у Прем’єр-лізі України та два – в змаганнях команд U-21.

Джерело: Федерація футболу Тернопільської області