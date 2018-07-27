Тернопільські рятувальники сьогодні з’ясували, хто серед них найкращий начальник караулу

Сьогодні на базі Управління ДСНС України у Тернопільській області відбувся перший етап щорічного огляду-конкурсу «Кращий начальник караулу». У ньому взяли участь 35 офіцерів-вогнеборців з усіх пожежно-рятувальних підрозділів області.

Про це повідомляють у прес-службі рятувальників.

Захід організовано з метою підвищення ролі та авторитету начальників караулів, вдосконалення їхньої професійної майстерності, запровадження в караулах передового досвіду підготовки особового складу та утримання техніки в готовності до дій за призначенням, а також підтримання високого рівня дисципліни під час несення служби.

За сумарними результатами визначено переможців в трьох номінаціях: найкращим серед начальників караулів Державних пожежно-рятувальних частин визнано капітана служби цивільного захисту Романа Мізюка (ДПРЧ-11 м.Ланівці), серед Державних пожежно-рятувальних постів – лейтенанта служби цивільного захисту Володимира Антонюка (ДПРП-23 м. Почаїв), а переможцем в номінації найкращий молодий начальник караулу Державних пожежно-рятувальних частин обрано Владислава Цимбалюка (ДПРЧ-18 м. Козова).