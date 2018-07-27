Шумська громада відзначила третю річницю створення: як це було

Третю річницю громади відзначили її жителі та гості, які прибули на свято, у вівторок. Традиційно, датою народження Шумської ОТГ є 24 липня.

Перед тим, як насолодитися концертною програмою, усі бажаючі могли пофотографуватися у селфі-зоні «Я люблю Шумськ», яку облаштували напередодні – у рамках реалізації проекта-переможця бюджету участі, а дітки – потішитися у «Містечку дитячої мрії», яке «виросло» під розлогими деревами біля Шумської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – теж за кошти бюджету участі.

А на самому стадіоні вирувало справжнє дійство. Найбільше раділи дітлахи – тут для них були і батути, і гірки, і поїзд, і гойдалки, і солодощі, а ще для них працювали аніматори. А усі, хто прийшов на свято, могли завітати на смачну гостинну від господинь Шумської громади, яку презентували старости – разом із своїми активними помічниками та працівники міськради.

Хто любить рух, міг пограти у футбол – минулоріч до другої річниці громади відкрили спортивний майданчик із штучним покриттям. А днями, силами Шумської ДЮСШ, за сприяння міської ради, поряд облаштовано майданчик для пляжного волейболу.

Поціновувачі творчості могли переглянути виставки картин та виробів народних умільців, познайомитися з літературними новинками, побувати на презентації проектів від «Ініціативної Шумщини», Шумського ліцею, зіграти у шашки і шахи.

Вітання з нагоди свята звучали від міського голови Володимира Плетюка, голів райдержадміністрації та районної ради Юрія Головатюка та Тараса Корця, народного депутата Михайла Головка, виконавчого директора Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігоря Гірчака.

А тим часом на сцені вирувало дійство. Організаторський задум був цікавим – на сцену виходили старости сіл громади, адресували свої вітання і дарували разом зі своїми творчими односельцями художні номери. Шквал оплесків викликав виступ зведеного хору працівників міської ради, установ громади та старост, які виконали веселі пісні. Старалися працівники районного Будинку культури, запальним танцем зачарували учасники зразкового танцювального ансамблю «Тополина», які напередодні привезли дві перемоги з фестивалю з Болгарії, а піснею – хор Шумської школи мистецтв, який нещодавно виступав у Польщі, колективи «Бревіс», «Джерело», Зоя Токарська, Олександр Лістовський, Віктор Коберський, Соломія Грищук та стас Клим’юк, Іринка Мороз, Сергій Андрейчук, М.Антонюк, Богдан Золотун, Ольга Івасюк, гості з Нетішина – колектив «Зорепад». А ще на святі були сюрпризи – міська рада вітала людей, які народилися 24 липня, особливо – ювілярів, і нагородила творчих та найактивніших, а це – креативні керівники колективів «Тополина», Бревіс» та «Погорина» – Сніжана Паламар, Олеся Бортник, Оксана Ніколюк, футбольні команди з Суража – цьогорічний призер чемпіонату району, та Биківці, які зайняли друге місце, а також юні спортсмени з Шумської ЗОШ І-ІІІ ст. №2.

А на завершення раділа молодь – хлопці та дівчата могли відпочити на святковій дискотеці «Магніт» від Юрія Довгалюка. Фото згодом.

“Новини Шумщини”