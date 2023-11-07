11-14 жовтня 2023 року в Берліні (Німеччина) проходив 32-ий конгрес Європейської академії дерматологів та венерологів (EADV). У роботі форуму цього року взяли участь майже п’ятнадцять тисяч фахівців з понад 50 країн світу. Відверті обговорення результатів наукових досліджень, презентації новинок дерматології, дерматоонкології, косметології та естетичної медицини, безупинний обмін досвідом, найактуальніші тенденції та інновації – все це відбувалось у центральному виставковому центрі «Messe» Берліну.

Керівниця «Центру здорової шкіри», лікарка-дерматолог Галина Олександрівна Безкоровайна-Хара з Тернополя була учасником EADV та мала можливість відвідати наймасштабнішу виставку найновіших досягнень у дерматології.

Також впродовж чотирьох днів лікарка мала можливість пройти потужне навчання з одночасними семінарами, сесіями та майстер-класами. Оскільки зараз Галину Олександрівну найбільше цікавить галузь дитячої дерматології, тому найбільший акцент вона поставила саме на відвідуванні відповідних секцій. Потужні лекції, схеми лікування, особистий досвід метрів дерматології – це найкраще, про що тільки можна було мріяти, – розповідає Галина Олександрівна.

На дерматологічній виставці було представлено надзвичайно багато апаратури. Тішуся тим, що деякі з них уже задіяні в моїй роботі відносно таки давно та є актуальними і на сьогоднішній день, адже це свідчить про те, що ми крокуємо в ногу з часом. Також лікарі мали змогу познайомитись із новими досягненнями фармацевтичної галузі – препаратами для терапії важких захворювань шкіри. Більшість з них ще, на жаль, не представлені в Україні, проте ми уже знаємо як з ними працювати, і насправді це величезний крок уперед, який дозволить покращити якість життя наших пацієнтів.

Найбільше у таких заходах мене вражає легкість у спілкування з колегами з інших країн. Те, наскільки просто вступати в діалог, обговорювати якісь клінічні випадки з світовими лідерами дерматології. Делегація з України була досить численна, що, звісно не може не тішити. З колегами ми давно співпрацюємо, радимось стосовно тактики лікування пацієнтів, ділимось особистими відкриттями і, звісно, кожна можливість зустрітися в живу і обійнятися зараз цінується особливо. Дерматології в Україні – бути! – каже лікарка.

Фото надані Галиною Олександрівною Безкоровайною-Харою