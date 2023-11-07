Збаразьке кільце у Тернополі: нові знаки і розмітка

Водії сперечаються, чи можна з’їжджати з кільця двома смугами

Збаразьке кільце, нові знаки і розмітка. Майже місяць водії не те що обговорюють, а сперечаються про те, чи можна їм тепер з’їжджати з кільця обома смугами на всіх з’їздах. Йдеться про нові знаки в напрямку від вул. 15 квітня та від Підволочиського шосе. Та ці оновлення на думку водіїв суперечливі, не всі розуміють хто кого повинен пропускати, а тому часто виникають аварійні ситуації.

Нові знаки біля Збаразького кільця встановили у вересні, згодом оновили і розмітку.

У патрульній поліції відзначають, нові знаки мають покращити ситуацію із завантаженістю даної ділянки дороги, і це сприятиме комфорту водіїв.

Та самі водії запевняють ані нова розмітка, ні знаки – не проблема. А ДТП можуть трапитись лише через водіїв, які не знають правил дорожнього руху. Тай люди наголошують, помітили що аварії тут трапляються з інших причин — чотири смуги для руху машин, висока швидкість та необачність водіїв. А ще місцеві скаржаться на проблему з пішохідним переходом на цій трасі.